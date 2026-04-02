Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 02.04.2026
Оппозиция в Молдавии предложила сократить число депутатов
Оппозиция в Молдавии предложила сократить число депутатов
в мире
молдавия
кишинев
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Парламентская оппозиция Молдавии предлагает сократить число депутатов со 101 до 61 и начать масштабную реформу госуправления, сообщает пресс-служба Партии социалистов.
"Депутаты от оппозиции считают, что реформа публичного управления, которую действующая власть ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) начинает в местных органах власти, должна проводиться также на центральном уровне. В качестве первого шага они представили законопроект, который предусматривает сокращение количества депутатов парламента со 101 до 61", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Авторы инициативы обосновывают необходимость таких изменений снижением численности населения страны, а также волеизъявлением граждан, выраженным ранее на референдуме 2019 года, в котором большинство выступило за сокращение числа депутатов парламента со 101 до 61. По их словам, уже собраны необходимые подписи для обращения в Конституционный суд для получения заключения по этой инициативе.
Депутаты оппозиционных парламентских фракций объявили на брифинге в четверг о запуске совместной инициативы по реформе госуправления. Как сообщил вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча, сокращение числа депутатов — это лишь первый шаг в рамках более широкой реформы. Оппозиция инициирует создание платформы в рамках парламента по реформе центрального публичного управления, на которой намерена продвигать инициативы по сокращению госрасходов и повышению эффективности институтов власти.
"Именно на центральном уровне сосредоточена основная часть расходов. Граждане Молдовы содержат огромный аппарат чиновников. После инициативы по сокращению числа депутатов мы выйдем с новыми предложениями", - подчеркнул вице-спикер.
Среди планируемых мер - ограничение количества министерств и агентств, внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность ключевых госструктур, включая Национальный банк, Национальное агентство по регулированию в энергетике, Совет по конкуренции и другие органы.
Генеральный секретарь правительства Молдавии Алексей Бузу заявил 20 января, что кабмин запускает широкие консультации по реформе местного публичного управления. Ранее лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году - до проведения местных выборов 2027 года.
На сегодняшний день Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала