Оппозиция в Молдавии предложила сократить число депутатов

КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Парламентская оппозиция Молдавии предлагает сократить число депутатов со 101 до 61 и начать масштабную реформу госуправления, сообщает пресс-служба Партии социалистов.

"Депутаты от оппозиции считают, что реформа публичного управления, которую действующая власть ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) начинает в местных органах власти, должна проводиться также на центральном уровне. В качестве первого шага они представили законопроект, который предусматривает сокращение количества депутатов парламента со 101 до 61", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.

Авторы инициативы обосновывают необходимость таких изменений снижением численности населения страны, а также волеизъявлением граждан, выраженным ранее на референдуме 2019 года, в котором большинство выступило за сокращение числа депутатов парламента со 101 до 61. По их словам, уже собраны необходимые подписи для обращения в Конституционный суд для получения заключения по этой инициативе.

Депутаты оппозиционных парламентских фракций объявили на брифинге в четверг о запуске совместной инициативы по реформе госуправления. Как сообщил вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча, сокращение числа депутатов — это лишь первый шаг в рамках более широкой реформы. Оппозиция инициирует создание платформы в рамках парламента по реформе центрального публичного управления, на которой намерена продвигать инициативы по сокращению госрасходов и повышению эффективности институтов власти.

"Именно на центральном уровне сосредоточена основная часть расходов. Граждане Молдовы содержат огромный аппарат чиновников. После инициативы по сокращению числа депутатов мы выйдем с новыми предложениями", - подчеркнул вице-спикер.

Среди планируемых мер - ограничение количества министерств и агентств, внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность ключевых госструктур, включая Национальный банк, Национальное агентство по регулированию в энергетике, Совет по конкуренции и другие органы.

Генеральный секретарь правительства Молдавии Алексей Бузу заявил 20 января, что кабмин запускает широкие консультации по реформе местного публичного управления. Ранее лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году - до проведения местных выборов 2027 года.