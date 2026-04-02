Специальная военная операция на Украине
 
08:34 02.04.2026 (обновлено: 12:56 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/operatory-2084690837.html
Российский боец рассказал о воздушных дуэлях с украинскими дронами
Российские операторы БПЛА копьями поражают дроны ВСУ в воздушных дуэлях

Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 апр — РИА Новости. На Харьковском направлении российские операторы беспилотников применяют специальные колья для борьбы с украинскими дронами, рассказал РИА Новости командир взвода БПС танкового батальона 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным Комикс.
"Может даже идти без взрывчатого вещества, допустим, с так называемым копьем. Нет никакого взрывчатого вещества, а приматывается какое-то легкое копье такое, и оно наносит удар посредством протыкания крыла, допустим, или борта", — сказал он.
По словам собеседника агентства, воздушные сражения между беспилотниками происходят регулярно. Когда разведчик засекает вражеский дрон, например, тяжелый гексакоптер "Баба-яга", навстречу ему устремляется ударный БПЛА. Для уничтожения таких целей нужно минимум взрывчатки, что снижает расход батареи и дает больше времени на поиск и поражение цели.
"Тип как "Баба-яга": его разведчик засекает, и уже ударный дрон несется его уничтожать. А для ударного дрона, допустим, нашей ВТ-40, птички, нужен самый минимальный заряд взрывчатого вещества. И благодаря тому, что маленькое количество взрывчатого вещества, расход батарейки идет меньше, у нас появляется больше времени, чтобы найти его в воздухе и непосредственно уже уничтожить", — объяснил Комикс.
Он добавил, что крупные дроны на 15-й раме легче сбить из-за меньшей маневренности, их хорошо видно в объектив камеры. По мнению командира, использование различных методов, включая копья, позволяет эффективно противостоять воздушным угрозам в условиях плотного применения беспилотников.
