В Подмосковье обвиняемый напал на сотрудников МВД в зале суда

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Обвиняемый напал на двух сотрудников полиции в здании суда в Подмосковье, впоследствии он был задержан, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, мужчина был доставлен в Долгопрудненский городской суд. После судебного заседания он попросился в туалет, а выходя из уборной, напал на двух сотрудников полиции.