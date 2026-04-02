В Турции потребовали пожизненный срок для обвиняемого в убийстве россиянки
13:24 02.04.2026
В Турции потребовали пожизненный срок для обвиняемого в убийстве россиянки
В Турции потребовали пожизненный срок для обвиняемого в убийстве россиянки - РИА Новости, 02.04.2026
В Турции потребовали пожизненный срок для обвиняемого в убийстве россиянки
Обвинение требует приговорить гражданина Литвы Андрея Кушлевича, обвиняемого в убийстве своей бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в турецком... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T13:24:00+03:00
2026-04-02T13:24:00+03:00
литва
турция
россия
в мире, литва, турция, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Литва, Турция, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Турции потребовали пожизненный срок для обвиняемого в убийстве россиянки

DHA: обвиняемому в убийстве россиянки и ее дочки в Бодруме грозит пожизненное

СТАМБУЛ, 2 апр - РИА Новости. Обвинение требует приговорить гражданина Литвы Андрея Кушлевича, обвиняемого в убийстве своей бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме осенью 2023 года, к пожизненному заключению, сообщило в четверг агентство DHA.
Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочки Даяны нашли 28 ноября 2023 года спустя пять дней поисков в турецком Бодруме, они были завернуты в одеяла и оставлены на обочине дороги.
Турецкие следователи раскрыли подробности убийства россиянки в Бодруме
По данным агентства, Кушлевича экстрадировали из ФРГ в Турцию в начале февраля. Мужчина предстал перед судом в среду и отверг все обвинения. Он утверждал, что не собирается бежать из Турции, а его состояние здоровья якобы ухудшается, и потребовал перевести его под домашний арест. "Бодрумская генпрокуратура подготовила обвинительное заключение, потребовав два пожизненных срока для Кушлевича по обвинению в умышленном убийстве бывшей супруги и умышленном убийстве несовершеннолетнего. Суд принял к рассмотрению документ", - говорится в сообщении.
Суд отказал адвокатам обвиняемого в переводе его под домашний арест, следующее заседание назначено на 13 мая.
Кушлевич не имел права приближаться к бывшей супруге, в квартире Двизовой после убийства он провел почти пять часов и отмыл ее, выяснили ранее турецкие следователи.
Полиция Германии задержала в мае 2024 года гражданина Литвы Андрея Кушлевича, Турция потребовала его экстрадиции. Согласно результатам турецкого следствия, Кушлевич после убийства забрал пятилетнего сына и уехал в Литву. Отмечается, что Кушлевич и Двизова конфликтовали из-за намерения женщины лишить его родительских прав на сына.
Суд вынес приговор украинцу, убившему россиянку в Перу
Кушлевич также находится в базе розыска МВД России с 2017 года за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным турецких СМИ, Кушлевич был солдатом-наемником в Литве.
В январе 2024 года СК России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери "по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц")".
В Турции украинец получил длительный срок за убийство грабителей
В миреЛитваТурцияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
