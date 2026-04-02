В ОАЭ опровергли сообщения о репрессиях против живущих в стране иранцев

ДОХА, 2 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявило, что иранская община в Эмиратах является неотъемлемой частью общества, опровергнув сообщения о лишении проживающих в стране иранцев видов на жительство и собственности.

"Объединенные Арабские Эмираты принимают у себя уважаемую и высоко ценимую иранскую общину, которая является неотъемлемой частью их социальной структуры и способствует многообразию и открытости страны", - отмечается в сообщении МИД.

Министерство указало, что в свете неточных утверждений в СМИ относительно статуса проживания иранской общины в ОАЭ власти заверяют всех жителей, что институциональный подход к иностранным резидентам "основан на хорошо отработанных процедурах и механизмах, обеспечивающих безопасность и благополучие всех членов общества без исключения".

Министерство иностранных дел заявило о приверженности ОАЭ "содействовать и дальше созданию безопасной и стабильной обстановки, основанной на верховенстве права, обеспечению защиты прав всех жителей страны и отражению глубоко укоренившихся ценностей толерантности и сосуществования".

В среду эмиратские авиакомпании, включая Emirates Flydubai , сообщили, что иранские граждане, даже при наличии резидентских виз, не могут посещать или использовать Эмираты как транзитный пункт в другие страны Исключение сделано только для обладателей "золотых" долговременных резидентских виз, которые, как правило, предоставляются при покупке недвижимости, а также близких родственников подданных ОАЭ, которые могут приехать в Эмираты только после предварительного одобрения силовыми структурами. Проживающие в Эмиратах иранцы, которые в это время оказались за пределами ОАЭ, начали жаловаться в социальных сетях, что у них аннулируют даже "золотые" виды на жительство. Кроме того, по свидетельству иранцев в ОАЭ, они начали сталкиваться со сложностями при перерегистрации принадлежащей им недвижимости.