В России нужно распространить услуги социальных нянь, считает Кузнецова

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Услуги социальных нянь необходимо распространить в РФ, в том числе в Донбассе, считает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Мы предлагаем распространить услугу социальных нянь. Социальные няни помогают, начиная с нулевой оплаты, если семья нуждающаяся, заканчивая небольшими суммами. Согласно результатам опросов женщин, которые пришли на прерывание беременности, каждая вторая женщина в Донбассе родила бы малыша, если бы было кому присмотреть за ребенком. То есть социальная няня - это, по сути, жизнь ребенка", - сказала она в беседе с NEWS.ru.
Кузнецова уточнила, что для многих современных мам, которые хотели бы после рождения ребенка выйти на работу, социальная няня станет настоящим спасением. Кроме того, по мнению вице-спикера ГД, такие специалисты будут крайне востребованы в малонаселенных городах и селах, где строительство яслей нерентабельно. По ее словам, в нескольких регионах России уже запущен эксперимент с социальными нянями, получено множество положительных отзывов.
