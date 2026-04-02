22:56 02.04.2026
Дмитриев считает, что цены на фьючерсную и физическую нефть сравняются
Цены на физические поставки североморской нефти марки Brent стремятся к 150 долларам за баррель и выше, при этом биржевые котировки могут их догнать, заявил... РИА Новости, 02.04.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Цены на физические поставки североморской нефти марки Brent стремятся к 150 долларам за баррель и выше, при этом биржевые котировки могут их догнать, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Цена на физическую нефть марки Brent взлетела до 141 доллара, движется к 150 долларам и выше. Цены фьючерсов догонят физические", - написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал сообщение агентства Блумберг со ссылкой на данные S&P Global о том, что цены на физические поставки нефти Brent достигли 141,37 доллара за баррель – максимума с 2008 года.
По данным иностранных СМИ, цены на спотовые поставки ближневосточных сортов нефти на фоне перекрытия Ормузского пролива оказались значительно выше, чем котировки торгуемых на бирже фьючерсов на североморскую смесь Brent. При этом с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке биржевые цены на нефть не превышали 120 долларов за баррель.
