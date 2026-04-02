02:02 02.04.2026
СМИ: экспорт нефти из Венесуэлы превысил миллион баррелей в сутки
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Экспорт нефти из Венесуэлы в марте превысил 1 миллион баррелей в сутки, восстановившись до уровня, на котором он находился в сентябре 2025 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.
"Экспорт нефти из Венесуэлы в марте впервые с сентября превысил 1 миллион баррелей в сутки", - сообщил Reuters.
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Венесуэле сделали оптимистичные прогнозы по восстановлению добычи нефти
14 марта, 08:24
По информации агентства, рост венесуэльского экспорта был обеспечен увеличением продаж нефтеперерабатывающим предприятиям в Индии, а также поставками трейдеров в страны Карибского бассейна для хранения сырья.
В сентябре прошлого года США развернули военно-морскую группировку в Карибском море, после чего начали удары по судам, предположительно перевозящим наркотики. В декабре при помощи этой группировки США перешли к прямой нефтяной блокаде Венесуэлы и перехвату танкеров с венесуэльской нефтью.
По информации СМИ, экспорт нефти из Венесуэлы упал в декабре 2025 года до менее чем 500 тысяч баррелей в сутки, а согласно наиболее жестким оценкам - до 258 000 баррелей. Поставки в Китай тогда обвалились, согласно S&P Global, с 8,9 млн до 2 млн баррелей за месяц.
В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах.
Танкер-снабженец Академик Пашин в венесуэльском порту Ла-Гуайра - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой
13 февраля, 11:57
 
