Турция стремится к повышению статуса в НАТО, считает эксперт

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Турция на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о возможном пересмотре роли США в НАТО получает шанс повысить свой статус в альянсе, считает востоковед Кирилл Семенов.
"Турция хочет повысить свой статус в НАТО. Это желание совпало с заявлениями о потенциальном выходе США из блока – коль Вашингтон не заинтересован оставаться в Североатлантическом альянсе, Анкара готова взять на себя координирующую роль сил организации в зоне Черного моря", – сказал Семенов газете ВЗГЛЯД.
Он пояснил, что речь идет о распределении функций и полномочий командования НАТО в регионе. По мнению эксперта, Турции может быть отведена роль страны, курирующей оперативное направление. Предполагается, что Анкара станет не просто принимающей войска стороной, но и руководящей ими, считает Семенов.
Ранее Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает этот шаг после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Позже газета Hürriyet сообщила, что Турция в случае кризиса может взять на себя координацию сухопутных сил НАТО и командование прибывающими подразделениями альянса.
