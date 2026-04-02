Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/nato-2084674953.html
СМИ: Рютте раздражает союзников утверждениями, что в НАТО нет проблем
СМИ: Рютте раздражает союзников утверждениями, что в НАТО нет проблем
Генсек НАТО Марк Рютте раздражает союзников направленной на отказ от критики Вашингтона политикой и своими утверждениями о том, что в альянсе нет проблем,... РИА Новости, 02.04.2026
в мире
вашингтон (штат)
америка
сша
марк рютте
дональд трамп
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20260402/nato-2084674779.html
https://ria.ru/20260402/nato-2084673125.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_2e5d727d8b67dfa388fd7d45f24d493a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
СМИ: Рютте раздражает союзников утверждениями, что в НАТО нет проблем

Politico: Рютте раздражает союзников утверждениями, что в НАТО нет проблем

© AP Photo / Virginia MayoМарко Рютте
Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Марко Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте раздражает союзников направленной на отказ от критики Вашингтона политикой и своими утверждениями о том, что в альянсе нет проблем, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Рютте раздражает некоторых союзников, настойчиво придерживаясь своей политики отказа от критики Америки и утверждая, что проблем с НАТО нет", - говорится в сообщении.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
В Европе считают, что НАТО парализована и уже разваливается, сообщают СМИ
2 апреля, 03:14
Неназванный высокопоставленный дипломат НАТО заявил изданию, что Рютте делает "стратегический выбор, сохраняя сдержанность, чтобы избежать эскалации" между Европой и Вашингтоном.
"Любое замешательство внутри альянса, в эпицентре которого находятся США, вызывает смущение и беспокойство", - заявил газете дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход Штатов из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что руководству России также было об этом известно.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
США не обсуждали выход из НАТО, сообщают СМИ
2 апреля, 02:38
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала