В Европе считают, что НАТО парализована и уже разваливается, сообщают СМИ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Европе считают, что НАТО расколота и уже рушится, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников.

« "Совершенно ясно, что НАТО <...> разваливается. <...> Мы не можем ждать, пока он (альянс. — Прим. ред.) полностью умрет", — сказал один из собеседников издания, призвав срочно укреплять оборону континента.

Другой европейский дипломат выразил мнение, что организация парализована и расколота.

"Лидеры и чиновники обсуждают, как справляться с угрозами президента США выйти из НАТО и что они предпримут, если он сделает это. Теперь они разделяют мрачное мнение о том, что все более злые нападки Трампа <...> подтверждают фундаментальный разрыв в трансатлантическом <...> альянсе", — говорится в материале.

Как отмечает Politico, в Европе признают, что заявления Вашингтона неизбежно ослабляют НАТО: применение пятой статьи ее устава так часто ставят под сомнение, что неуверенность в организации превратилась уже в официальную политику.

По данным газеты, европейские чиновники еще не решили, как можно восстановить надежность альянса или чем его заменить в случае наихудшего исхода.