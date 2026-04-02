Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 02.04.2026 (обновлено: 10:21 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/nato-2084674779.html
В Европе считают, что НАТО парализована и уже разваливается, сообщают СМИ
в мире
сша
европа
брюссель
ханно певкур
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb75db4b6d2aba8b1e82df349ccc24e.jpg
https://ria.ru/20260402/nato-2084595237.html
https://ria.ru/20260402/estoniya-2084668468.html
https://ria.ru/20260402/ssha-2084667348.html
сша
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f4cc517b8fd8b23f051283d524e69b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Европе считают, что НАТО расколота и уже рушится, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников.
«

"Совершенно ясно, что НАТО <...> разваливается. <...> Мы не можем ждать, пока он (альянс. — Прим. ред.) полностью умрет", — сказал один из собеседников издания, призвав срочно укреплять оборону континента.

Другой европейский дипломат выразил мнение, что организация парализована и расколота.
"Лидеры и чиновники обсуждают, как справляться с угрозами президента США выйти из НАТО и что они предпримут, если он сделает это. Теперь они разделяют мрачное мнение о том, что все более злые нападки Трампа <...> подтверждают фундаментальный разрыв в трансатлантическом <...> альянсе", — говорится в материале.
Как отмечает Politico, в Европе признают, что заявления Вашингтона неизбежно ослабляют НАТО: применение пятой статьи ее устава так часто ставят под сомнение, что неуверенность в организации превратилась уже в официальную политику.
По данным газеты, европейские чиновники еще не решили, как можно восстановить надежность альянса или чем его заменить в случае наихудшего исхода.
Накануне Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО. До этого он неоднократно обвинял союзников в отсутствии помощи в операции против Ирана. Постпред Соединенных Штатов при организации сообщил, что президент в том числе может пересмотреть поддержку европейских усилий по Украине.
В миреСШАЕвропаБрюссельХанно ПевкурДональд ТрампНАТОЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала