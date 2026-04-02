02:38 02.04.2026
США не обсуждали выход из НАТО, сообщают СМИ
США не обсуждали выход из НАТО, сообщают СМИ
Администрация США не проводила необходимых обсуждений по выходу из НАТО, несмотря на недовольство альянсом со стороны президента Дональда Трампа, пишет издание... РИА Новости, 02.04.2026
Politico: США не обсуждали выход из НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 2 апр – РИА Новости. Администрация США не проводила необходимых обсуждений по выходу из НАТО, несмотря на недовольство альянсом со стороны президента Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Трамп ранее в интервью изданию Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход Штатов из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он отметил, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что руководству России также было об этом известно.
"Лучше без США": в ЕС набросились на Трампа после слов о выходе из НАТО
2 апреля, 00:54
"Дипломаты НАТО, помощники законодателей и военные чиновники заявляют, что администрация не проводила обсуждений, необходимых для выхода из почти восьмидесятилетнего альянса", - пишет издание.
По данным Politico, ни в НАТО, ни в Пентагоне о таких обсуждениях не в курсе. Власти также не уведомляли Капитолийский холм о возможном выходе, из НАТО, отмечает СМИ.
"Нет никаких доказательств, что это реально", – цитирует газета источника среди помощников законодателей.
Еще один источник издания заявил, что угроза Трампа выглядела "скорее блефом" и вписывается в модель усиления давления США на Европу в периоды кризисов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Трамп усомнился в способности НАТО принести пользу США в будущем
2 апреля, 00:36
 
