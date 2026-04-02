США не обсуждали выход из НАТО, сообщают СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 2 апр – РИА Новости. Администрация США не проводила необходимых обсуждений по выходу из НАТО, несмотря на недовольство альянсом со стороны президента Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Трамп ранее в интервью изданию Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход Штатов из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана . Он отметил, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что руководству России также было об этом известно.

"Дипломаты НАТО, помощники законодателей и военные чиновники заявляют, что администрация не проводила обсуждений, необходимых для выхода из почти восьмидесятилетнего альянса", - пишет издание.

По данным Politico , ни в НАТО, ни в Пентагоне о таких обсуждениях не в курсе. Власти также не уведомляли Капитолийский холм о возможном выходе, из НАТО, отмечает СМИ.

"Нет никаких доказательств, что это реально", – цитирует газета источника среди помощников законодателей.