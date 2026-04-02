"Бумажный тигр": Трамп обидел НАТО до смерти

Послезавтра у НАТО день рождения — 77 лет. Накануне старший товарищ сделал альянсу шикарный подарок: Дональд Трамп назвал его "бумажным тигром" и сообщил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из созданного в свое время в Вашингтоне военного блока. Все из-за того, что европейцы не помогли американцам воевать с Ираном: "Мало того что их там не было — в это вообще было трудно поверить. Я не устраивал громких переговоров, а просто сказал: знаете, я не сильно настаиваю. Просто считаю, что это должно происходить автоматически. Мы помогали автоматически, в том числе на Украине. Это не было нашей проблемой. Но это был своего рода тест, и мы всегда помогали нашим партнерам — и всегда помогали бы. Они же решили нас не поддерживать".

Так что теперь, когда Трамп явно направился к выходу (пытаясь одновременно найти его) из развязанной им же войны, предстоит даже не разбор полетов, а оргвыводы: когда журналист The Telegraph спросил президента, пересмотрит ли он членство США в НАТО после завершения иранского похода, тот отрезал: "Да, я бы даже сказал, что это не подлежит пересмотру. Мне никогда не нравилась идея НАТО. Я всегда знал, что этот альянс — бумажный тигр, и Путин, кстати, тоже это знает".

Про Путина, конечно, это уже просто вишенка на торте ко дню рождения альянса — готовить который в Вашингтоне начали заранее. Причем не только Трамп, в течение последнего месяца (войны с Ираном) уже отпускавший в адрес европейских союзников по НАТО зловещее "мы вам это припомним", но и его госсекретарь Марко Рубио, буквально за несколько часов до появления интервью Трампа британской газете заявивший, что "к сожалению, нет никаких сомнений в том, что после завершения этого конфликта нам придется пересмотреть эти отношения".

Дескать, раз американцы защищают Европу, а их союзники отказывают им даже в праве разместить войска — имеется в виду отказ в использовании аэродромов, как это сделала, например, Испания, — то это не самое лучшее соглашение и "трудно продолжать сотрудничать на таких условиях". Ну что, в самом деле близка "смерть НАТО"?

Конечно, нет — Трамп просто оттаптывается на европейцах. Ни из какой НАТО он выходить не собирается — не говоря уже о том, что просто не может. Не то что выйти, даже приостановить членство президент США не имеет права — на это требуется согласие конгресса. Данную норму подкрепила принятая три года назад по инициативе тогдашнего сенатора Рубио специальная резолюция, а собрать две трети в сенате абсолютно нереально. Но Трамп и не собирается выходить из альянса — он просто хочет наказать европейцев, выбив из них больше денег на оборону и содержание американских войск. Ведь НАТО — это американская, точнее англосаксонская (то есть их общая с Великобританией) организация: они ее создали, и только им она и нужна. Распускать НАТО — значит собственноручно подводить черту и под единым Западом, и под англосаксонским руководством им, и под амбициями на доминирование в мире в целом. Зачем это англосаксам?

Абсолютно незачем: 77 лет назад в альянсе было 12 государств, сейчас 32, а вместе с "партнерами во имя мира" — более полусотни. Да, между европейцами и американцами хватает разногласий, и Старому Свету непросто смириться со своей ролью зависимого младшего партнера, но все равно никакой альтернативы НАТО у Запада сейчас нет. Штатам роспуск ничего не даст, а ущерб будет ощутимый. Европа вообще окажется в шоке — от собственной неготовности к самостоятельному военному бытию. Но все эти рассуждения совершенно неактуальны, потому что США не собираются и не могут никуда выйти.

Нет, конечно, Штаты не криптоколония Британии, но из Лондона в конце месяца в Вашингтон прилетит король. С государственным визитом, не с инспекцией, но после этого даже разговоры о выходе из НАТО поутихнут. Америка будет сохранять альянс до последнего, то есть до того момента, пока внутренние потрясения лишат ее возможности претендовать на мировую гегемонию.

Второй путь к крушению альянса — жгучая потребность в освобождении от него у Европы. Как она может возникнуть? В двух случаях: если европейцы увидят, что англосаксы реально тонут и могут утащить их с собой на дно, и поэтому пора срочно рубить канаты зависимости, или если европейцы сами захотят вернуть себе независимость от англосаксов, то есть строить Европу как союз наций, а не как англосаксонский проект фундамента глобализации. Оба варианта европейского освобождения не исключены, но предсказать, когда о них можно будет говорить в практической плоскости, невозможно. Точно так же как и рассуждать о времени, когда Америка надорвется под грузом глобальных амбиций. На пути к этому миру еще предстоит пережить войну — возможно, и не одну (и дай бог, чтобы пережить).