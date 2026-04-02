Мямлина: бесшовность и конкуренция – драйверы развития платежной системы

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Бесшовность и единообразие оплаты за товары и услуги по всем каналам являются ключевым условием дальнейшего развития различных платежных сервисов в рамках единой экосистемы, считает заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина.

Мямлина приняла участие в сессии "От купюр к коду: платежи завтрашнего дня" форума "ТОЛК-2026", посвященной трансформации платежного рынка в эпоху цифровых экосистем.

"На горизонте пяти лет платежная карта как физический носитель утратит доминирующие позиции. Наличные способы оплаты сохранятся, выполняя социальную функцию в удаленных регионах, но именно бесшовность и конкуренция между игроками являются главными драйверами изменений в платежной системе, заставляя рынок постоянно развиваться", – привели в ПСБ ее слова.

В числе перспективных она назвала технологию BLE-платежей, которая позволяет работать без связи, функционирует на Android и iOS. Еще одним инструментом, набирающим обороты в платежной системе, является универсальный QR-код, главный драйвер которого заключается в снижении издержек торговых точек: 0,7% против 2-2,5% по классическому эквайрингу. Динамика его внедрения подтверждается устойчивым ростом объемов транзакций. "В прошлом году объем операций практически удвоился, достигнув 4 миллиардов транзакций на сумму почти 6 триллионов рублей", – сообщила Мямлина.