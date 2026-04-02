МВД назвало основной механизм воздействия дистанционных мошенников

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Основным механизмом воздействия дистанционных мошенников, заставляющих подростков совершать преступления, является манипуляция, следует из материалов пресс-службы столичного главка МВД РФ.

"Основной механизм воздействия - манипуляция. Злоумышленники искусно создают атмосферу угрозы или срочности, подталкивающей к импульсивным действиям", - говорится в материалах, выданных журналистам на пресс-конференции "Как мошенники толкают детей к совершению тяжких преступлений" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Согласно материалам ведомства, преступники могут использовать шантаж, вымогательство, угрозы раскрыть компрометирующую информацию или причинить вред близким, если жертва не выполнит требование. Также аферисты подстрекают граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение.