МВД назвало основной механизм воздействия дистанционных мошенников
МВД: мошенники создают атмосферу угрозы, подталкивающей к импульсивным действиям
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Основным механизмом воздействия дистанционных мошенников, заставляющих подростков совершать преступления, является манипуляция, следует из материалов пресс-службы
столичного главка МВД РФ.
"Основной механизм воздействия - манипуляция. Злоумышленники искусно создают атмосферу угрозы или срочности, подталкивающей к импульсивным действиям", - говорится в материалах, выданных журналистам на пресс-конференции "Как мошенники толкают детей к совершению тяжких преступлений" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Согласно материалам ведомства, преступники могут использовать шантаж, вымогательство, угрозы раскрыть компрометирующую информацию или причинить вред близким, если жертва не выполнит требование. Также аферисты подстрекают граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение.
"Также имеются примеры, когда аферисты сначала обманом завладели средствами граждан. А затем предлагали вернуть похищенное при условии выполнения определенных поручений, а именно поджогов или подрывов объектов инфраструктуры либо полицейских автомобилей", - отмечается в материалах МВД.