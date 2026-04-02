МВД предупредило о новой схеме мошенников со встречным переводом

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В УБК МВД предупредили россиян об аферах со "встречным переводом".

Отмечается, что схема используется при обещании крупного выигрыша, дохода от инвестиций или иной выплаты.

В ведомстве предупреждают: суть всегда одна — деньги в итоге получают злоумышленники. Никакие легальные платежные системы не проводят подобные процедуры, а настоящие комиссии и сборы не требуют встречного перевода.