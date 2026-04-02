МВД опровергло сообщения о проверках телефонов на VPN - РИА Новости, 02.04.2026
08:11 02.04.2026 (обновлено: 12:07 02.04.2026)
МВД опровергло сообщения о проверках телефонов на VPN
МВД опровергло сообщения о проверках телефонов на VPN - РИА Новости, 02.04.2026
МВД опровергло сообщения о проверках телефонов на VPN
В УБК МВД опровергли сообщения нескольких Telegram-каналов о проверках телефонов на предмет использования VPN-сервисов. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T08:11:00+03:00
2026-04-02T12:07:00+03:00
технологии
россия
мвд
общество
технологии, россия, мвд, общество
Технологии, Россия, МВД, Общество
МВД опровергло сообщения о проверках телефонов на VPN

МВД опровергло сообщения о проверках телефонов на VPN

© РИА Новости / Владимир Песня | Мужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В УБК МВД опровергли сообщения нескольких Telegram-каналов о проверках телефонов на предмет использования VPN-сервисов.
"Указанная информация не соответствует действительности и транслируется с целью повышения социальной напряженности. Подобные мероприятия не проводятся", — говорится в релизе.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Роскомнадзор за последний месяц не заблокировал ни одного VPN
1 апреля, 08:31
Полицейские разъяснили, что само по себе использование сервисов не нарушает закон, но есть ограничения по распространению рекламы таких инструментов.
В ведомстве добавили, что применение VPN не влечет какой-либо правовой ответственности, но увеличивает риск утечки данных.
В начале недели Forbes сообщил, что глава Минцифры Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а платформы — минимизировать использование сервисов при включенном VPN.
Сам министр позже заявил, что ведомство обязано выполнять задачи, поставленные перед ним. Он признал, что в этом вопросе есть много нюансов, но Минцифры готово искать решения с учетом общего курса. Шадаев также выступил против введения административной ответственности за применение таких сервисов.
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В МТС ответили на вопрос о введении платы за использование VPN
30 марта, 19:32
 
