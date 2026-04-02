МВД опровергло сообщения о проверках телефонов на VPN

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В УБК МВД опровергли сообщения нескольких Telegram-каналов о проверках телефонов на предмет использования VPN-сервисов.

"Указанная информация не соответствует действительности и транслируется с целью повышения социальной напряженности. Подобные мероприятия не проводятся", — говорится в релизе

Полицейские разъяснили, что само по себе использование сервисов не нарушает закон, но есть ограничения по распространению рекламы таких инструментов.

В ведомстве добавили, что применение VPN не влечет какой-либо правовой ответственности, но увеличивает риск утечки данных.

В начале недели Forbes сообщил, что глава Минцифры Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях, а платформы — минимизировать использование сервисов при включенном VPN.