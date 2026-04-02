В Москве начали промывать фонтаны на Пушкинской площади

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали расконсервировать и промывать фонтаны на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В четверг, 2 апреля, стартовали мероприятия по расконсервации и промывке Пушкинского фонтана, расположенного на Пушкинской площади, и фонтана в Новопушкинском сквере. Работы выполнит бригада из трех человек, задействуем аппараты высокого давления и поливомоечную машину", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что первый фонтан выполнен в классическом стиле и представляет собой бассейн из гранита, в котором размещены три чугунные чаши. Второй сделан в форме эллипса, струи воды кольцом соединяются в центре, оба сооружения оборудованы подсветкой.

"Специалисты очистят фонтаны специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Перед запуском проверим все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы", - добавил он.