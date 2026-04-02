В Москве завершили благоустройство городского вокзала "Славянский бульвар"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении благоустройства московского городского вокзала (МГВ) "Славянский бульвар" и осмотрел итоги работ, включая пять новых уникальных навесов "сухие ноги" для пассажиров.

"В свое время пассажиры пригородного сообщения просили создать здесь платформу для поездов у "Славянского бульвара" - построили целый вокзал. Сегодня здесь останавливаются и поезда МЦД, и поезда пригородного направления, и экспрессы, которые идут на "Шереметьево", естественно, пересадка на метро", - сказал Собянин в ходе осмотра.

Мэр отметил, что также в составе вокзала находится крупнейшая остановка наземного пассажирского транспорта, объединяющая 25 автобусных маршрутов. Это позволило связать разрозненные части микрорайонов в единое целое.

"Автобусы приходят практически каждую минуту, поэтому требовалось создать комфортную пересадку не только с метро на железнодорожный транспорт, но и на пассажирский транспорт. Такой проект был задуман, согласован с жителями, построен. Теперь здесь будет тепло, комфортно и светло в любое время года", - уточнил Собянин.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов в свою очередь рассказал, как навесы будут защищать пассажиров от непогоды.

"Действительно, здесь наверху инфракрасные лампы, которые зимой, в холодное время года, помогают жителям быть в тепле. Проект называется "сухие ноги"… Мы надеемся, что мэрия и правительство Москвы будут расширять количество таких комплексных транспортных узлов, как этот", - отметил Попов в ходе мероприятия.

Как следует из материалов мэрии, общий пассажиропоток МГВ "Славянский бульвар" составляет более 114 тысяч человек в сутки. Ожидается, что в 2030 году он превысит 133 тысячи пассажиров в сутки.

Кроме того, "Славянский бульвар" обеспечивает транспортное обслуживание и транзитную связь между разными частями района Фили-Давыдково с населением свыше 110 тысяч человек.

В апреле 2026 года было завершено комплексное благоустройство МГВ: открыты уникальные навесы, протяженностью более 500 метров, соединяющие метро и остановки наземного транспорта. Фактически создан единый пересадочный контур.