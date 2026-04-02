Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершили благоустройство городского вокзала "Славянский бульвар" - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
18:10 02.04.2026
В Москве завершили благоустройство городского вокзала "Славянский бульвар"
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении благоустройства московского городского вокзала (МГВ) "Славянский бульвар" и осмотрел итоги работ, включая пять... РИА Новости, 02.04.2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.8
1579
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
1
5
4.8
1579
353
60
353
60
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении благоустройства московского городского вокзала (МГВ) "Славянский бульвар" и осмотрел итоги работ, включая пять новых уникальных навесов "сухие ноги" для пассажиров.
"В свое время пассажиры пригородного сообщения просили создать здесь платформу для поездов у "Славянского бульвара" - построили целый вокзал. Сегодня здесь останавливаются и поезда МЦД, и поезда пригородного направления, и экспрессы, которые идут на "Шереметьево", естественно, пересадка на метро", - сказал Собянин в ходе осмотра.
Мэр отметил, что также в составе вокзала находится крупнейшая остановка наземного пассажирского транспорта, объединяющая 25 автобусных маршрутов. Это позволило связать разрозненные части микрорайонов в единое целое.
"Автобусы приходят практически каждую минуту, поэтому требовалось создать комфортную пересадку не только с метро на железнодорожный транспорт, но и на пассажирский транспорт. Такой проект был задуман, согласован с жителями, построен. Теперь здесь будет тепло, комфортно и светло в любое время года", - уточнил Собянин.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов в свою очередь рассказал, как навесы будут защищать пассажиров от непогоды.
"Действительно, здесь наверху инфракрасные лампы, которые зимой, в холодное время года, помогают жителям быть в тепле. Проект называется "сухие ноги"… Мы надеемся, что мэрия и правительство Москвы будут расширять количество таких комплексных транспортных узлов, как этот", - отметил Попов в ходе мероприятия.
Как следует из материалов мэрии, общий пассажиропоток МГВ "Славянский бульвар" составляет более 114 тысяч человек в сутки. Ожидается, что в 2030 году он превысит 133 тысячи пассажиров в сутки.
Кроме того, "Славянский бульвар" обеспечивает транспортное обслуживание и транзитную связь между разными частями района Фили-Давыдково с населением свыше 110 тысяч человек.
В апреле 2026 года было завершено комплексное благоустройство МГВ: открыты уникальные навесы, протяженностью более 500 метров, соединяющие метро и остановки наземного транспорта. Фактически создан единый пересадочный контур.
Для комфорта и безопасности пассажиров сделано современное освещение с энергосберегающими светильниками, установлены камеры видеонаблюдения, удобная уличная мебель и другие малые архитектурные формы, а также элементы транспортной навигации. Высажено более 100 деревьев и хвойных растений. В тёплое время года будет устроен газон.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала