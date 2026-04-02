В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога
Уголовные дела в отношении пяти несовершеннолетних за попытки поджога и покушение на убийство под дистанционным влиянием аферистов возбуждены в 2026 году в... РИА Новости, 02.04.2026
https://ria.ru/20260331/podzhog-2083938176.html
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовные дела в отношении пяти несовершеннолетних за попытки поджога и покушение на убийство под дистанционным влиянием аферистов возбуждены в 2026 году в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в медиагруппе "Россия сегодня" прошла пресс-конференция с участием начальника управления информации ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина
, замначальника управления по борьбе с IT-преступлениями Владимира Прасолова
и детского омбудсмена Ольги Ярославской
.
"В этом году уже возбуждены уголовные дела в отношении 5 несовершеннолетних за попытки поджога и покушение на убийство", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что за 2025 год и начало 2026 года в столице зафиксировано 37 преступлений по статье 159 УК РФ
("Мошенничество"), совершенных несовершеннолетними под дистанционным влиянием. На учете ПДН в 2025 году состояло 62 подростка, совершивших преступления экстремистской направленности, в 2024 году их было 24.
"Кто эти дети? Возраст 14–17 лет, чаще юноши. Из благополучных, полных семей. Хорошо учатся, социализированы, не состояли на учете. Жертвой может стать кто угодно", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, схема проста: анонимный куратор через телефон или мессенджеры дает указания и ребенок, сам того не осознавая, становится преступником.