В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовные дела в отношении пяти несовершеннолетних за попытки поджога и покушение на убийство под дистанционным влиянием аферистов возбуждены в 2026 году в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В этом году уже возбуждены уголовные дела в отношении 5 несовершеннолетних за попытки поджога и покушение на убийство", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что за 2025 год и начало 2026 года в столице зафиксировано 37 преступлений по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), совершенных несовершеннолетними под дистанционным влиянием. На учете ПДН в 2025 году состояло 62 подростка, совершивших преступления экстремистской направленности, в 2024 году их было 24.

"Кто эти дети? Возраст 14–17 лет, чаще юноши. Из благополучных, полных семей. Хорошо учатся, социализированы, не состояли на учете. Жертвой может стать кто угодно", - отмечается в сообщении.