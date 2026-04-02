Рейтинг@Mail.ru
В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/moskva-2084777936.html
В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога
В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога - РИА Новости, 02.04.2026
В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога
Уголовные дела в отношении пяти несовершеннолетних за попытки поджога и покушение на убийство под дистанционным влиянием аферистов возбуждены в 2026 году в... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T14:29:00+03:00
2026-04-02T14:29:00+03:00
происшествия
россия
москва
владимир васенин
владимир прасолов
ольга ярославская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260331/podzhog-2083938176.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, владимир васенин, владимир прасолов, ольга ярославская
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Васенин, Владимир Прасолов, Ольга Ярославская
В Москве завели дела против пяти подростков за попытки поджога

В Москве завели дела на 5 подростков за попытки поджога и покушения на убийство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уголовные дела в отношении пяти несовершеннолетних за попытки поджога и покушение на убийство под дистанционным влиянием аферистов возбуждены в 2026 году в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в медиагруппе "Россия сегодня" прошла пресс-конференция с участием начальника управления информации ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина, замначальника управления по борьбе с IT-преступлениями Владимира Прасолова и детского омбудсмена Ольги Ярославской.
"В этом году уже возбуждены уголовные дела в отношении 5 несовершеннолетних за попытки поджога и покушение на убийство", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что за 2025 год и начало 2026 года в столице зафиксировано 37 преступлений по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), совершенных несовершеннолетними под дистанционным влиянием. На учете ПДН в 2025 году состояло 62 подростка, совершивших преступления экстремистской направленности, в 2024 году их было 24.
"Кто эти дети? Возраст 14–17 лет, чаще юноши. Из благополучных, полных семей. Хорошо учатся, социализированы, не состояли на учете. Жертвой может стать кто угодно", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, схема проста: анонимный куратор через телефон или мессенджеры дает указания и ребенок, сам того не осознавая, становится преступником.
ПроисшествияРоссияМоскваВладимир ВасенинВладимир ПрасоловОльга Ярославская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала