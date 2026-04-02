VK Fest 2026 в Москве пройдет на ВДНХ - РИА Новости, 02.04.2026
11:54 02.04.2026
VK Fest 2026 в Москве пройдет на ВДНХ
VK Fest 2026 в Москве пройдет на ВДНХ - РИА Новости, 02.04.2026
VK Fest 2026 в Москве пройдет на ВДНХ
VK Fest объявил площадки проведения 2026 года. Фестиваль пройдёт 7 июня в Казани у Центра семьи "Казан", 4 и 5 июля — в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия, 11...
2026-04-02T11:54:00+03:00
2026-04-02T11:54:00+03:00
vk fest
москва
москва
vk fest, москва
VK Fest, Москва

VK Fest 2026 в Москве пройдет на ВДНХ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Девушки фотографируются на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Девушки фотографируются на фестивале VK Fest 2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. VK Fest объявил площадки проведения 2026 года. Фестиваль пройдёт 7 июня в Казани у Центра семьи "Казан", 4 и 5 июля — в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия, 11 июля — в Сириусе на Медальной площади. В Москве VK Fest впервые пройдет на территории ВДНХ — одного из крупнейших городских пространств столицы площадью 325 гектаров с историческими павильонами, фонтанами, прудами и парками. Фестиваль в Москве состоится 18 и 19 июля.
"Наш фестиваль живой, он постоянно эволюционирует, развивается, осваивает новое — и с точки зрения контентного наполнения, и визуально. VK Fest на ВДНХ — это не просто смена площадки, а большие перемены для нас. Благодаря природному ландшафту ВДНХ на фестивале станет больше разнообразных тематических пространств и мест для отдыха — с естественной тенью и открытыми лужайками. VK Fest 2026 в Москве будет очень красивым. Приходите!", — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Количество сцен, разнообразие тематических зон для широкой аудитории и узнаваемая атмосфера фестиваля сохранятся, при этом музыкальный лайнап и развлекательная программа наполнятся новыми модными именами и активностями — о них расскажут позже. Развитие фестиваля отразится в визуальной айдентике: VK Fest 2026 представит фирменный стиль, который поддерживает идею роста и обновления.
Расширится семейное направление: в нескольких частях парка появятся пространства для гостей с детьми. Для родителей с малышами подготовят игровые и познавательные программы, для активных старшеклассников — вовлекающие активности с учётом их разнообразных увлечений. Объединяющей идеей всех зон станет совместный отдых: локации обустраиваются с заботой о безопасности и с точками интереса для гостей всех поколений.
Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте: vkfest.ru
Следить за анонсами можно в сообществе события: vk.com/fest
 
VK FestМосква
 
 
