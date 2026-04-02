09:39 02.04.2026
В Москве промоют более 13,3 тысячи вентиляционных шахт
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 13,3 тысячи вентиляционных шахт коллекторов в рамках весенней уборки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вентиляционные шахты - части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. После зимы проведем промывку свыше 13,3 тысячи вентшахт по всему городу, при необходимости покрасим металлические решетки и обновим гранитную облицовку", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что для промывки будут использоваться специальные моющие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон".
"С 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств, проводим модернизацию вентшахтколлекторов, в этом году приведем в порядок более 220 объектов. При проведении работ будем использовать материалы и оборудование российских производителей. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные плоские решетки", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы является уникальным подземным городом, который не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Так, общая протяженность коллекторов составляет свыше 825 километров.
