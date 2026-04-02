В Москве промоют более 13,3 тысячи вентиляционных шахт

"Вентиляционные шахты - части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. После зимы проведем промывку свыше 13,3 тысячи вентшахт по всему городу, при необходимости покрасим металлические решетки и обновим гранитную облицовку", - рассказал Бирюков.

"С 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств, проводим модернизацию вентшахтколлекторов, в этом году приведем в порядок более 220 объектов. При проведении работ будем использовать материалы и оборудование российских производителей. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные плоские решетки", - добавил он.