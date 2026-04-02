Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Температура воздуха в Москве в четверг поднимется до плюс 14 градусов, в Подмосковье - до плюс 15 градусов, во второй половине дня местами пройдут небольшие... РИА Новости, 02.04.2026
Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидается до 14 градусов тепла
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг поднимется до плюс 14 градусов, в Подмосковье - до плюс 15 градусов, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться периферией циклона, который выходит с юга на юго-восточные районы Центрального федерального округа. В такой ситуации в Москве
ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Днем - плюс 12 - плюс 14 градусов, в Подмосковье
- от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус
.
Синоптик отметил, что ветер в столице северный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
"Атмосферное давние будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы", - заключил Леус.