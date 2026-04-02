Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг поднимется до плюс 14 градусов, в Подмосковье - до плюс 15 градусов, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться периферией циклона, который выходит с юга на юго-восточные районы Центрального федерального округа. В такой ситуации в Москве ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Днем - плюс 12 - плюс 14 градусов, в Подмосковье - от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус

Синоптик отметил, что ветер в столице северный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.