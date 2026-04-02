Москалькова призвала освобождать тяжелобольных заключенных

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что предлагает незамедлительно освобождать тяжелобольных людей от отбывания наказания в местах лишения свободы.
Она отметила, что на сегодняшний день в России существует два постановления о том, с какими болезнями граждане могут быть освобождены от наказания. Одно - в отношении больных на этапе предварительного следствия, а другое в отношении тех, кто уже осужден. И перечни заболеваний в этих постановлениях, по словам омбудсмена, не совпадают.
"Вместе с тем мы видим, что есть проблема освобождения в связи с тяжелыми болезнями от отбывания наказания и применения наказания в виде лишения свободы… Мы предлагаем рассмотреть вопрос о создании единого списка и считаем, что тяжелобольных, а в западных некоторых нормативных актах они называются как смертельно больные, освобождать их незамедлительно", - сказала Москалькова на заседании комиссии по правам человека СНГ.