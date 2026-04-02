Экс-президент Молдавии назвал выход страны из СНГ бедой для экономики - РИА Новости, 02.04.2026
17:35 02.04.2026
Экс-президент Молдавии назвал выход страны из СНГ бедой для экономики
Решение властей Молдавии выйти из СНГ станет трагедией для народа и бедой для экономики республики, заявил на брифинге экс-президент, лидер оппозиционной партии
Воронин: выход Молдавии из СНГ станет трагедией для народа и бедой для экономики

КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Решение властей Молдавии выйти из СНГ станет трагедией для народа и бедой для экономики республики, заявил на брифинге экс-президент, лидер оппозиционной партии коммунистов Владимир Воронин.
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава Содружества. Глава молдавского МИД Михай Попшой ранее заявлял, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Молдавский депутат рассказала, что будет со страной после выхода из СНГ
27 марта, 17:31
"Это трагедия для страны, это беда для ее экономики, для граждан Молдавии. Те, кто за это голосовал сегодня, не говорили во время предвыборной кампании, что планируют такое предательство. Они даже не представляют, что за этим последует", – заявил Воронин на брифинге.
По его словам, руководство страны в очередной раз доказало, что его не интересуют народы народа.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Женщина с флагом Молдавии
Молдавский депутат высказалась о выходе страны из СНГ
2 апреля, 11:37
 
