11:10 02.04.2026
В Молдавии одобрили проект денонсации устава СНГ
В Молдавии одобрили проект денонсации устава СНГ
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в окончательном чтении проект денонсации устава Содружества Независимых Государств, заявил спикер высшего... РИА Новости, 02.04.2026
В Молдавии одобрили проект денонсации устава СНГ

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в окончательном чтении проект денонсации устава Содружества Независимых Государств, заявил спикер высшего законодательного органа республики Игорь Гросу.
Молдавский парламент 20 марта одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также устава организации. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации. Оппозиция в четверг призвала исключить из повестки заседания парламента денонсацию этих договоров, однако правящая партия "Действие и солидарность" не поддержала эту инициативу.
"Проект одобрен", - констатировал в ходе заседания Гросу.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
