В Молдавии приняли денонсацию соглашения о создании СНГ

КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг принял в окончательном чтении денонсацию договора о создании СНГ и протокола к нему, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Парламент Молдавии 20 марта одобрил в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также Устава организации. Глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации. Оппозиция в четверг призвала исключить из повестки заседания парламента денонсацию этих договоров, однако правящая партия "Действие и солидарность" не поддержала эту инициативу.
"Проект денонсации принят", - констатировал в ходе заседания Гросу.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.