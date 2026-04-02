В ПМР обвинили Молдавию в превращении в транзитную территорию

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Молдавия превратилась в транзитную территорию для трафика наркотиков, оружия, заявил заместитель председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Нягу.
"Криминогенная обстановка в Республике Молдова оставляет желать лучшего. С учетом того, что, по сути, территория Молдовы превратилась в транзитную территорию для трафика наркотиков, оружия, и это в принципе видно, исходя из тех сводок, которые мы видим, по задержанию соответствующих курьеров с большими суммами, с большим количеством наркотических веществ, оружия", - сказал Нягу в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Согласно приведенным вице-премьером ПМР данным, правоохранительные органы Приднестровья в 2025 году зафиксировали 32 факта контрабанды наркотических веществ со стороны Молдавии. По его словам, в этому году есть уже 11 таких фактов.
"Мы прекрасно понимаем, что без взаимодействия, без тесного сотрудничества в этой сфере эффективно противодействовать наркотрафику не представляется возможным. Поэтому мы выступаем за то, чтобы возобновить работу и совместно бороться с преступностью", - отметил Нягу.
МВД Молдавии ранее сообщало, что в ходе проведенной в ноябре 2025 года транснациональной операции правоохранители ликвидировали четыре подпольные лаборатории по производству амфетамина и метамфетамина: две в Молдавии, по одной - в Польше и Венгрии. Было изъято пять килограммов метамфетамина, 40 килограммов таблеток с эфедрином, сотни килограммов прекурсоров, задержаны 16 человек. По данным молдавской полиции, наркотики поступают в страну с Украины, из Польши и Канады.
Таможенная служба Румынии в ноябре 2025 года задержала на границе с Молдавией грузовой автомобиль, перевозивший партию огнестрельного оружия, гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). За рулем транспортного средства находился гражданин Молдавии, который предъявил сопроводительные документы на груз, не соответствующие фактическому содержанию прицепа. По результатам проверки правоохранительные органы Молдавии возбудили уголовное дело по факту контрабанды оружия.