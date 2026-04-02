В ПМР обвинили Молдавию в превращении в транзитную территорию

Согласно приведенным вице-премьером ПМР данным, правоохранительные органы Приднестровья в 2025 году зафиксировали 32 факта контрабанды наркотических веществ со стороны Молдавии. По его словам, в этому году есть уже 11 таких фактов.

"Мы прекрасно понимаем, что без взаимодействия, без тесного сотрудничества в этой сфере эффективно противодействовать наркотрафику не представляется возможным. Поэтому мы выступаем за то, чтобы возобновить работу и совместно бороться с преступностью", - отметил Нягу.