Подозреваемого в убийстве сотрудника ТЦК внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата во Львове Андрея Труша внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Данные Труша были опубликованы на сайте "Миротворец" в четверг. Ресурс вменяет ему убийство, препятствование законной деятельности ВСУ, осознанные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины. Также в базу был внесен брат подозреваемого - Дмитрий Труш, за которого, как утверждает "Миротворец", задержанный пытался заступиться во время проверки военно-учетных документов.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
