Украина запустила радио для ответа на заявления Венгрии

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МИД Украины объявил о запуске онлайн-радиостанции, посвященной комментариям относительно заявлений Будапешта по украинской тематике.
"Каждый день венгерские чиновники делают абсурдные заявления об Украине. Мы устали реагировать на каждое из них и решили публиковать свою позицию в интернете в виде круглосуточного радио", - сообщил спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X.
По его словам. платформа будет называться "Венгерское радио Украина".
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.