Москва и Минск принимают меры в ответ на угрозу с Запада, заявил Грызлов

МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия принимают необходимые меры в ответ на растущую угрозу с Запада, современные российские оборонные комплексы, включая "Орешник", надёжно прикрывают общие западные рубежи Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в интервью РИА Новости.