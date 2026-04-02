https://ria.ru/20260402/makron-2084819053.html
"Ударит сумочкой?" На Западе высмеяли Макрона после слов Трампа о его жене
Читатели газеты Daily Mail активно обсуждают реакцию французского лидера Эммануэля Макрона на заявление президента США Дональда Трампа о рукоприкладстве со... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T16:32:00+03:00
в мире
сша
франция
эммануэль макрон
дональд трамп
бриджит макрон
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997705807_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_e7d82953e69979b6dfe7723ea3db3771.jpg
https://ria.ru/20260402/rossiya-2084808916.html
https://ria.ru/20260402/kallas-2084790627.html
https://ria.ru/20260402/tramp-2084717269.html
сша
франция
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997705807_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_def0a75f203998e686afe7e906b68285.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Читатели газеты Daily Mail
активно обсуждают реакцию французского лидера Эммануэля Макрона на заявление президента США Дональда Трампа о рукоприкладстве со стороны Брижит Макрон.
"Он ответил, ударив Трампа
своей сумочкой?" — с иронией спросил один читатель.
"Если она сделала это на публике, представьте, что происходит за закрытыми дверями", — отметил другой.
"Кому какое дело до того, что думают французы?" — поинтересовался третий.
"Все хотят дать пощечину маленькому Наполеону", — заключил еще один комментатор.
Ранее Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях его французского коллеги, вспомнив, как тот получил удар по лицу от супруги.
Позже Макрон
с обидой отреагировал на это заявление. Он отметил, что высказывания Трампа не были "ни деликатными, ни уместными".
Отношения Эммануэля и Брижит Макрон привлекли внимание СМИ в мае прошлого года во время их визита во Вьетнам
. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает от жены удар по лицу: в кадре Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Сначала Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Позже источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о семейной ссоре. Сам Макрон заявил, что они с женой "просто дурачились".