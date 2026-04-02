"Ударит сумочкой?" На Западе высмеяли Макрона после слов Трампа о его жене - РИА Новости, 02.04.2026
16:32 02.04.2026 (обновлено: 17:13 02.04.2026)
"Ударит сумочкой?" На Западе высмеяли Макрона после слов Трампа о его жене
https://ria.ru/20260402/rossiya-2084808916.html
https://ria.ru/20260402/kallas-2084790627.html
https://ria.ru/20260402/tramp-2084717269.html
"Ударит сумочкой?" На Западе высмеяли Макрона после слов Трампа о его жене

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail активно обсуждают реакцию французского лидера Эммануэля Макрона на заявление президента США Дональда Трампа о рукоприкладстве со стороны Брижит Макрон.
"Он ответил, ударив Трампа своей сумочкой?" — с иронией спросил один читатель.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Не умеют": в США проговорились о произошедшем с Россией
2 апреля, 16:04
"Если она сделала это на публике, представьте, что происходит за закрытыми дверями", — отметил другой.
"Кому какое дело до того, что думают французы?" — поинтересовался третий.
"Все хотят дать пощечину маленькому Наполеону", — заключил еще один комментатор.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Спасти Украину". Новая выходка Каллас против России возмутила Запад
2 апреля, 15:04
Ранее Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях его французского коллеги, вспомнив, как тот получил удар по лицу от супруги.
Позже Макрон с обидой отреагировал на это заявление. Он отметил, что высказывания Трампа не были "ни деликатными, ни уместными".
Отношения Эммануэля и Брижит Макрон привлекли внимание СМИ в мае прошлого года во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает от жены удар по лицу: в кадре Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Сначала Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Позже источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о семейной ссоре. Сам Макрон заявил, что они с женой "просто дурачились".
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
"Происходит все чаще". СМИ рассказали о новом ударе Трампа по Украине
2 апреля, 10:43
 
