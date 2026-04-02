"Ударит сумочкой?" На Западе высмеяли Макрона после слов Трампа о его жене

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail активно обсуждают реакцию французского лидера Эммануэля Макрона на заявление президента США Дональда Трампа о рукоприкладстве со стороны Брижит Макрон.

"Он ответил, ударив Трампа своей сумочкой?" — с иронией спросил один читатель.

"Если она сделала это на публике, представьте, что происходит за закрытыми дверями", — отметил другой.

"Кому какое дело до того, что думают французы?" — поинтересовался третий.

"Все хотят дать пощечину маленькому Наполеону", — заключил еще один комментатор.

Ранее Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях его французского коллеги, вспомнив, как тот получил удар по лицу от супруги.

Позже Макрон с обидой отреагировал на это заявление. Он отметил, что высказывания Трампа не были "ни деликатными, ни уместными".

Отношения Эммануэля и Брижит Макрон привлекли внимание СМИ в мае прошлого года во время их визита во Вьетнам . Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает от жены удар по лицу: в кадре Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок.