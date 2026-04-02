15:06 02.04.2026 (обновлено: 16:55 02.04.2026)
Макрон обиделся на Трампа после слов о его жене
Комментарий Макрона на слова Трампа
«Это было неэлегантным и неуместным». Так Макрон прокомментировал журналистам слова Трампа о пощечине от Брижит. Французский президент подчеркнул, что такие высказывания не заслуживают ответа.
В мире, Франция, США, Вьетнам, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал ни деликатными, ни уместными слова президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о рукоприкладстве в отношении французского лидера со стороны первой леди Франции.
Трамп с насмешкой высказался о семейных отношениях Макрона, заявив, что лидер Франции якобы до сих пор восстанавливается после "удара в челюсть" от своей супруги, которая "крайне плохо" с ним обращается.
"Замечания, которые я услышал (от Трампа - ред.) не являются ни деликатными, ни уместными. Я не собираюсь на это отвечать. Они (заявления Трампа - ред.) не заслуживают, чтобы на них ответили", - заявил Макрон, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала BFMTV.
Помимо этого, Макрон отметил, что в нынешней обстановке с продолжением эскалации на Ближнем Востоке следует уделять внимание не этим вопросам, а тому, как поспособствовать деэскалации в регионе.
Отношения Макрона и его супруги Брижит привлекли внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Вместе с тем, когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о семейной ссоре. Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они просто дурачились.
