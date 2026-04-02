Макрон обиделся на Трампа после слов о его жене

ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал ни деликатными, ни уместными слова президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о рукоприкладстве в отношении французского лидера со стороны первой леди Франции.

Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Вместе с тем, когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о семейной ссоре. Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они просто дурачились.