Макрон обиделся на Трампа после слов о его жене

ПАРИЖ, 2 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал ни деликатными, ни уместными слова президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о рукоприкладстве в отношении французского лидера со стороны первой леди Франции.
"Замечания, которые я услышал (от Трампа - ред.) не являются ни деликатными, ни уместными. Я не собираюсь на это отвечать. Они (заявления Трампа - ред.) не заслуживают, чтобы на них ответили", - заявил Макрон, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала BFMTV.
Помимо этого, Макрон отметил, что в нынешней обстановке с продолжением эскалации на Ближнем Востоке следует уделять внимание не этим вопросам, а тому, как поспособствовать деэскалации в регионе.
Отношения Макрона и его супруги Брижит привлекли внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Вместе с тем, когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о семейной ссоре. Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они просто дурачились.
