Во Львове сотруднику военкомата перерезали шею

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Во Львове смертельно ранили сотрудника местного военкомата — территориального центра комплектования, пишет издание "Страна.ua".
"Во Львове сотруднику ТЦК перерезали шею", — говорится в публикации.
Инцидент произошел на улице Выговского во время проверки документов. К офицеру подошел мужчина, ударил его ножом в шею и скрылся. Пострадавший умер в больнице.
Вскоре полиция заявила о задержании подозреваемого. Это оказался 35-летний сотрудник львовской таможни.
ВСУ постоянно испытывают нехватку личного состава, и на этом фоне сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Видео, широко распространяющиеся в интернете, приводят к скандалам и протестам, но методы ТЦК становятся все жестче. Военнообязанные всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.