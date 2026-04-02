https://ria.ru/20260402/luna-2084777031.html
Космонавт рассказал, как люди будут жить на Луне месяцами
2026-04-02T14:25:00+03:00
наука
луна
россия
антон шкаплеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072613376_0:141:2695:1657_1920x0_80_0_0_6f9197f01fdb1e3c1f84e8254f8a066a.jpg
https://ria.ru/20260328/rosarhiv-2083459954.html
https://ria.ru/20260402/artemida-2084584255.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072613376_149:0:2546:1798_1920x0_80_0_0_0627e9a4de8f2f2d087ebf313d94285e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Космонавт Шкаплеров: люди будут работать на Луне вахтовым методом
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Люди будут работать на Луне вахтовым методом из-за обилия полезных ископаемых на спутнике Земли, сообщил летчик-космонавт, депутат Мосгордумы, Герой России Антон Шкаплеров.
"Думаю, что в будущем Луна
нам нужна будет как источник полезных ископаемых. Привозить на землю руду, безусловно, невыгодно. Поэтому добыча и переработка руды в полезные ископаемые будут производиться на Луне", - сказал Шкаплеров
информационному порталу РИАМО
.
Он отметил, что этим будут заниматься роботы, так как среда агрессивная для человека.
"Роботы, как и любой механизм, могут сломаться. Поэтому починкой должны заниматься люди. Я думаю, что в будущем люди будут находиться на Луне почти вахтовым методом. Ну, например, по три месяца, по полгода, может быть, даже по году", - добавил Шкаплеров.
По его словам, для того, чтобы экипаж находился на Луне длительное время, необходима будет целая база.