Ливан сообщил о 27 жертвах израильских ударов в четверг

БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана с начала дня четверга стали 27 человек, 105 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.

"С начала четверга, 2 апреля, в результате израильских ударов погибли 27 человек, 105 получили ранения", - написано в заявлении.