09:36 02.04.2026 (обновлено: 11:28 02.04.2026)
В Ливане в среду из-за израильских ударов погибли 50 человек
В Ливане в среду из-за израильских ударов погибли 50 человек
Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана с начала дня среды стали 50 человек, 185 получили ранения, сообщает министерства здравоохранения Ливана. РИА Новости, 02.04.2026
© РИА НовостиНа месте удара по зданию в районе Гбейри, Бейрут. 1 апреля 2026
На месте удара по зданию в районе Гбейри, Бейрут. 1 апреля 2026
БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана с начала дня среды стали 50 человек, 185 получили ранения, сообщает министерства здравоохранения Ливана.
"С начала среды, 2 апреля, в результате израильских ударов погибли 50 человек, 185 получили ранения", - говорится в сообщении.
Израиль за сутки атаковал 32 населенных пункта на юге Ливана
1 апреля, 09:29
Таким образом, число жертв с начала эскалации конфликта 2 марта достигло 1318 человек, ранены 3935 граждан.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль начал наносить масштабные удары по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
Россия требует расследовать удар по журналистам RT в Ливане, заявил Небензя
31 марта, 19:09
 
В миреЛиванИзраильБекааХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
