В Подмосковье реализуют программу по благоустройству 11 лесопарков

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Московской области в этом году реализуется масштабная программа по благоустройству лесопарков. Власти региона поставили задачу превратить 11 зеленых территорий в современные, безопасные и удобные пространства для отдыха всей семьей. Об этом написал 360.ru

По данным министерства благоустройства Подмосковья, за последние годы количество парков и лесопарков в области выросло более чем в 8 раз – с 24 до 219. Популярность этих мест постоянно растет: только за прошлый год их посетили свыше 93 миллионов человек, а с начала этого года – уже более 25 миллионов.

Особое внимание уделяется Вишняковскому лесопарку в Балашихе, где работы должны завершиться к августу. Здесь появится фестивальная площадка с павильоном Мейерхольда и арт-объектом "Башня Мейерхольда", а также зоны для спорта, выгула собак, современные игровые площадки, пункт проката инвентаря и навигация с QR-кодами.

В сентябре откроется после благоустройства лесопарк "Массовка" в Дедовске. Для удобства посетителей будут оборудованы входы с разных улиц, проложены дорожки и лыжные трассы, установлены спортивные и детские площадки, кафе, пункт проката, парковки и пост охраны.

В лесопарке "Восьмидорожье" в Раменском к середине сентября планируется проложить более 9 километров дорожек, обустроить спортивные зоны, 3 детские площадки и отдельную территорию для выгула собак.