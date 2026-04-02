16:12 02.04.2026
В Подмосковье реализуют программу по благоустройству 11 лесопарков
В Подмосковье реализуют программу по благоустройству 11 лесопарков

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Московской области в этом году реализуется масштабная программа по благоустройству лесопарков. Власти региона поставили задачу превратить 11 зеленых территорий в современные, безопасные и удобные пространства для отдыха всей семьей. Об этом написал 360.ru.
По данным министерства благоустройства Подмосковья, за последние годы количество парков и лесопарков в области выросло более чем в 8 раз – с 24 до 219. Популярность этих мест постоянно растет: только за прошлый год их посетили свыше 93 миллионов человек, а с начала этого года – уже более 25 миллионов.
Особое внимание уделяется Вишняковскому лесопарку в Балашихе, где работы должны завершиться к августу. Здесь появится фестивальная площадка с павильоном Мейерхольда и арт-объектом "Башня Мейерхольда", а также зоны для спорта, выгула собак, современные игровые площадки, пункт проката инвентаря и навигация с QR-кодами.
В сентябре откроется после благоустройства лесопарк "Массовка" в Дедовске. Для удобства посетителей будут оборудованы входы с разных улиц, проложены дорожки и лыжные трассы, установлены спортивные и детские площадки, кафе, пункт проката, парковки и пост охраны.
В лесопарке "Восьмидорожье" в Раменском к середине сентября планируется проложить более 9 километров дорожек, обустроить спортивные зоны, 3 детские площадки и отдельную территорию для выгула собак.
Всего в этом году работы ведутся в лесопарках "Волхонка", "Коробово", "Лечищево", "Масловский лес", "Новая Трехгорка", "Лазутинка", "Шульгино", "Волкуша", на улице Неделина и на пике Тяпкина. Все проекты реализуются по единым стандартам в рамках губернаторской программы "Парки в лесу".
 
