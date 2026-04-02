СМИ узнали о планах США ввести пошлины на некоторые лекарства

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести пошлины в размере 100% на импорт некоторых лекарств, чтобы заставить фармацевтические компании переносить производство в Соединенные Штаты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, о новых мерах может быть объявлено уже в четверг. Как утверждают собеседники газеты, повышенные пошлины затронут те компании, которые не заключили соглашения с Белым домом.
Как пишет Financial Times, для лекарств из стран, которые уже заключили торговые соглашения с Вашингтоном, пошлины будут ограничены условиями этих сделок. Так, в прошлом году США договорились удерживать тарифы на препараты из Евросоюза на уровне 15% в рамках соглашения, заключенного с ЕС. Великобритания также добилась снижения пошлин на свои лекарства на три года в обмен на увеличение расходов Национальной службы здравоохранения на медикаменты.
По информации газеты, Pfizer, AstraZeneca и Novo Nordisk входят в число компаний, которые уже договорились с администрацией Трампа об увеличении инвестиций в США и снижении цен на лекарства в обмен на освобождение от новых тарифов.
Издание отмечает, что новые меры не подпадают под февральское решение Верховного суда США, отменившего часть масштабных тарифов, введенных Трампом с использованием чрезвычайных полномочий.
26 сентября 2025, 14:51