Китайские ученые нашли способ лечения болезни Альцгеймера, пишут СМИ
2026-04-02T18:00:00+03:00
https://ria.ru/20251203/nauka-2059278516.html
https://ria.ru/20251226/zdorove-2064994818.html
SCMP: глазные капли из свиной спермы могут помочь вылечить болезнь Альцгеймера
ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости.
Технология китайских ученых по доставке лекарств в тело человека при помощи глазных капель из экзосом, полученных из спермы свиней, может быть применена для лечения болезни Альцгеймера, пишет газета South China Morning Post
.
Ранее группа ученых из Шэньянского фармацевтического университета в Китае
под руководством профессора Чжан Юя
предложила технологию использования экзосом, полученных из свиной спермы, в форме глазных капель для лечения ретинобластомы.
«
"Этот метод может улучшить доставку лекарств через другие барьеры, которые также трудно преодолеть, например, гематоэнцефалический барьер, для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера", - приводит газета слова исследователя в области доставки лекарств из Университета Аделаиды в Австралии
Чжао Чунься.
Как пишет издание, разработанная китайскими учеными инновационная терапия с использованием экзосом, полученных из свиной спермы, способных проникать глубоко в сетчатку, может стать ключом к преодолению защитных механизмов мозга, что поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера.
Отмечается, что группа профессора Чжан Юя выбрала для своих исследований свиней, так как их тканевая структура похожа на человеческую. Содержащиеся в сперме экзосомы естественным образом покрывают сперматозоиды "невидимой оболочкой", предотвращая их уничтожение иммунной системой. Благодаря этому свойству экзосом, их использование в глазных каплях позволит эффективнее доставлять лекарство в тело человека.
Как пишет газета, разработанный учеными метод показал высокую эффективность против раковых клеток ретинобластомы, обеспечив степень ингибирования - торможения роста или уничтожения раковых клеток - в 82,7%, что значительно превосходит показатели самого препарата или стандартных носителей.