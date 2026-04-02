Китайские ученые нашли способ лечения болезни Альцгеймера, пишут СМИ

ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Технология китайских ученых по доставке лекарств в тело человека при помощи глазных капель из экзосом, полученных из спермы свиней, может быть применена для лечения болезни Альцгеймера, пишет газета South China Morning Post

Ранее группа ученых из Шэньянского фармацевтического университета в Китае под руководством профессора Чжан Юя предложила технологию использования экзосом, полученных из свиной спермы, в форме глазных капель для лечения ретинобластомы.

« "Этот метод может улучшить доставку лекарств через другие барьеры, которые также трудно преодолеть, например, гематоэнцефалический барьер, для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера", - приводит газета слова исследователя в области доставки лекарств из Университета Аделаиды в Австралии Чжао Чунься.

Как пишет издание, разработанная китайскими учеными инновационная терапия с использованием экзосом, полученных из свиной спермы, способных проникать глубоко в сетчатку, может стать ключом к преодолению защитных механизмов мозга, что поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Отмечается, что группа профессора Чжан Юя выбрала для своих исследований свиней, так как их тканевая структура похожа на человеческую. Содержащиеся в сперме экзосомы естественным образом покрывают сперматозоиды "невидимой оболочкой", предотвращая их уничтожение иммунной системой. Благодаря этому свойству экзосом, их использование в глазных каплях позволит эффективнее доставлять лекарство в тело человека.