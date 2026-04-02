20:52 02.04.2026
Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону развитие ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, дискуссии в СБ ООН о путях... РИА Новости, 02.04.2026
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Ирана Аббас Аракчи обсудили по телефону развитие ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, дискуссии в СБ ООН о путях обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявили в российском дипведомстве.
"Министры обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг нового конфликта на Ближнем Востоке, предпринимаемые рядом государств усилия по деэскалации напряженности", - говорится в сообщении на сайте министерства.

"Обменялись мнениями о ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН о путях обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и преодоления других последствий неспровоцированной агрессии США и Израиля против Исламской Республики Иран", - добавили там.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ошибка США может привести к закрытию нового пролива, пишут СМИ
11 марта, 22:30
 
