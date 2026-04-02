Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону обстановку в Персидском заливе, подчеркнули важность остановки конфронтации, заявили в российском дипведомстве.

"Подчеркнули важность скорейшей остановки вооруженной конфронтации, которая приводит к жертвам среди мирного населения и наносит значительный урон гражданской инфраструктуре, в том числе в странах, не являющихся непосредственными участниками военного конфликта", - добавили в министерстве.