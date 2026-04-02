Лавров обсудил с вице-премьером Сербии партнерство двух стран

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с вице-премьером и главой МВД Сербии Ивицей Дачичем партнерство двух стран и взаимодействие в ключевых областях, а также ситуацию на Балканах, заявили в российском дипведомстве.