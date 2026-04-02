На Урале нашли нарушения в лагере, где отравились 14 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Материал о вспышке норовируса в детском лагере "Исетские зори" в Свердловской области поступил в суд, в лагере нашли грубые нарушения санитарных норм: в частности, не соблюдались условия хранения и сроков годности пищевой продукции, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

В среду региональное управление Роспотребнадзора информировало о заражении 14 детей острой кишечной инфекцией в лагере "Исетские зори" в Каменском районе Свердловской области , отмечая, что возбудителем инфекции является норовирус. В пресс-службе минздрава региона уточняли, что состояние всех 14 детей ближе к удовлетворительному, норовирус подтвержден у пяти детей, все они находятся на амбулаторном долечивании. Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По данным инстанции, в Каменский районный суд Свердловской области направлены административные материалы в отношении ФГУП "Производственное объединение "Октябрь", эксплуатирующего детский оздоровительный лагерь "Исетские зори". В пресс-службе пояснили, что по данным санитарных врачей, лабораторные исследования подтвердили у пятерых детей и двоих сотрудников лагеря норовирус.

"В ходе эпидемиологического расследования установлены грубые нарушения санитарных норм, создающие угрозу массового распространения инфекции: отсутствие надлежащей подготовки персонала по применению дезинфицирующих средств, неотбор суточной пробы пищи (порционного джема), несоблюдение условий хранения и сроков годности пищевой продукции", – рассказали в суде.