https://ria.ru/20260402/lager-2084859423.html
На Урале нашли нарушения в лагере, где отравились 14 детей
Материал о вспышке норовируса в детском лагере "Исетские зори" в Свердловской области поступил в суд, в лагере нашли грубые нарушения санитарных норм: в... РИА Новости, 02.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_77a55b58d0204ea1a496a18c95a9898c.jpg
https://ria.ru/20260309/deti-2079470046.html
https://ria.ru/20260211/detsad-2073747769.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/52/1517135255_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d761d1b21cce99a9020846996f5fef14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Материал о вспышке норовируса в детском лагере "Исетские зори" в Свердловской области поступил в суд, в лагере нашли грубые нарушения санитарных норм: в частности, не соблюдались условия хранения и сроков годности пищевой продукции, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
В среду региональное управление Роспотребнадзора
информировало о заражении 14 детей острой кишечной инфекцией в лагере "Исетские зори" в Каменском районе Свердловской области
, отмечая, что возбудителем инфекции является норовирус. В пресс-службе минздрава региона уточняли, что состояние всех 14 детей ближе к удовлетворительному, норовирус подтвержден у пяти детей, все они находятся на амбулаторном долечивании. Областное управление СК РФ
возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
По данным инстанции, в Каменский районный суд Свердловской области направлены административные материалы в отношении ФГУП "Производственное объединение "Октябрь", эксплуатирующего детский оздоровительный лагерь "Исетские зори". В пресс-службе пояснили, что по данным санитарных врачей, лабораторные исследования подтвердили у пятерых детей и двоих сотрудников лагеря норовирус.
"В ходе эпидемиологического расследования установлены грубые нарушения санитарных норм, создающие угрозу массового распространения инфекции: отсутствие надлежащей подготовки персонала по применению дезинфицирующих средств, неотбор суточной пробы пищи (порционного джема), несоблюдение условий хранения и сроков годности пищевой продукции", – рассказали в суде.
В суд переданы протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и протокол о временном запрете деятельности объекта, добавили в пресс-службе.