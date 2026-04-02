Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 02.04.2026 (обновлено: 12:57 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/kursk-2084728514.html
Обвиняемый во взятках экс-глава Курской области признал вину
Обвиняемый во взятках бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в суде признал свою вину и заявил, что раскаивается, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 02.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084725074_0:71:1741:1050_1920x0_80_0_0_6accb89c6ab3c2913409fd59f67c6293.jpg
https://ria.ru/20260401/hinshtejn-2084270879.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084725074_171:0:1571:1050_1920x0_80_0_0_5828e1e24e63502e9ebcf10897e86bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Курская область, Курск, Происшествия, Россия, Курская областная Дума
© РИА Новости / Алена Солодова | Перейти в медиабанкБывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска. 2 апреля 2026
© РИА Новости / Алена Солодова
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов на заседании в Ленинском районном суде Курска. 2 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Обвиняемый во взятках бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в суде признал свою вину и заявил, что раскаивается, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Согласен (с предъявленным обвинением - ред.). Вину признаю в полном объеме, раскаиваюсь... И подтверждаю, что получил от Шубина и Дедова... в общей сумме 12 миллионов 900, и также от организации Васильева... в сумме 8 миллионов рублей", - сказал Смирнов.
Речь про экс-замгубернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов сознался в том, что ему передали 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 года по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Алексей Смирнов упомянул экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Он был осужден за хищение на строительстве фортификаций по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение денежных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, в составе организованной группы) и приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства и ограничением свободы на один год.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Хинштейн прокомментировал приговор по делу о строительстве фортификаций
1 апреля, 14:23
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала