Обвиняемый во взятках экс-глава Курской области признал вину

КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Обвиняемый во взятках бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в суде признал свою вину и заявил, что раскаивается, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Согласен (с предъявленным обвинением - ред.). Вину признаю в полном объеме, раскаиваюсь... И подтверждаю, что получил от Шубина и Дедова... в общей сумме 12 миллионов 900, и также от организации Васильева... в сумме 8 миллионов рублей", - сказал Смирнов.
Речь про экс-замгубернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов сознался в том, что ему передали 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 года по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Алексей Смирнов упомянул экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Он был осужден за хищение на строительстве фортификаций по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение денежных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, в составе организованной группы) и приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства и ограничением свободы на один год.