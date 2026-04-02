Роботы-доставщики безопаснее курьеров, считает глава СПЧ
2026-04-02T05:20:00+03:00
Глава СПЧ Фадеев: роботы-доставщики безопаснее курьеров
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Роботы-доставщики безопаснее для пешеходов, чем курьеры, поскольку они передвигаются медленнее электротранспорта, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Когда эта невинная коробочка (робот-доставщик - ред.) медленно проезжает по тротуару, конечно, она безопасна. Здесь безопасность достигается тем, чтобы курьеры, доставщики еды не носились на своих мопедах со скоростью 50 километров в час по тротуарам – вот в чем безопасность", - сказал Фадеев
По его словам, чтобы обезопасить окружающих, необходимо запретить курьерам передвигаться на электротранспорте по тротуарам.
"В конце концов, в свое время, когда они начинали, они ходили пешком. Да, это будет чуть медленнее. Да, курьер заработает чуть меньше денег. Зато это будет безопасно. Не надо искать каких-то очень сложных решений. Просто не надо ездить (на электротранспорте – ред.) по тротуару", - подчеркнул глава СПЧ.