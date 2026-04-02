В России снизилась стоимость ингредиентов для кулича

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Набор продуктов для приготовления классического пасхального кулича в крупных торговых сетях в начале апреля обойдется россиянам на 9% дешевле, чем годом ранее, в 148 рублей за 6 порций, подсчитали для РИА Новости аналитики Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Для расчета выбираются продукты "первой цены". В рецепт классического кулича входят пшеничная мука (440 граммов), молоко (120 граммов), сахар (110 граммов), сливочное масло (100 граммов), куриные яйца (4 штуки), поваренная соль (3 грамма) и сухие дрожжи (7 граммов).

"Набор ингредиентов для кулича на растительном масле также подешевел - на 4%, до 48 рублей за 300-граммовый кулич", - указали в АКОРТ. Такой рецепт включает молоко (125 миллилитров), прессованные дрожжи (15 граммов), сахар-песок (90 граммов), куриные яйца (2 штуки), соль (1,5 грамма), растительное масло (70 граммов) и пшеничную муку (350 граммов).

Стоимость всех ингредиентов за год снизилась вслед за общей стабилизацией цен на продовольственном рынке, указали в АКОРТ. Лидером стало сливочное масло, которое подешевело в годовом выражении на 19%, до 742 рублей за килограмм. Поваренная соль подешевела на 14%, до 12 рублей за килограмм, сахар-песок - на 6%, до 59 рублей за килограмм, куриные яйца - на 5%, до 84 рублей за десяток, молоко - на 2%, до 67 рублей за литр, пшеничная мука - на 1%, до 28 рублей за килограмм.