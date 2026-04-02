Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/kulich-2084753783.html
В России снизилась стоимость ингредиентов для кулича
В России снизилась стоимость ингредиентов для кулича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729583560_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_14740e84d5df0a5ed55481f601cf092b.jpg
https://ria.ru/20260313/yajca-na-paskhu-kurkumoj-2080436942.html
https://ria.ru/retsepty/kulichi-paskhalnye/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729583560_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_f27dbdca8cc19d479c7163f751e2381f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, религиозные праздники, пасха
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкКуличи, выпеченные к Пасхе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Куличи, выпеченные к Пасхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Набор продуктов для приготовления классического пасхального кулича в крупных торговых сетях в начале апреля обойдется россиянам на 9% дешевле, чем годом ранее, в 148 рублей за 6 порций, подсчитали для РИА Новости аналитики Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"В этом году набор продуктов для классического кулича на сливочном масле обойдется покупателям на 9% дешевле, чем годом ранее. На начало апреля 2026 года стоимость ингредиентов для приготовления кулича по классическому рецепту в расчете на 6 порций в федеральной рознице снизилась до 148 рублей", - говорится в сообщении.
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Как покрасить яйца куркумой на Пасху: пошаговый гид для золотого цвета
13 марта, 11:22
Для расчета выбираются продукты "первой цены". В рецепт классического кулича входят пшеничная мука (440 граммов), молоко (120 граммов), сахар (110 граммов), сливочное масло (100 граммов), куриные яйца (4 штуки), поваренная соль (3 грамма) и сухие дрожжи (7 граммов).
"Набор ингредиентов для кулича на растительном масле также подешевел - на 4%, до 48 рублей за 300-граммовый кулич", - указали в АКОРТ. Такой рецепт включает молоко (125 миллилитров), прессованные дрожжи (15 граммов), сахар-песок (90 граммов), куриные яйца (2 штуки), соль (1,5 грамма), растительное масло (70 граммов) и пшеничную муку (350 граммов).
Стоимость всех ингредиентов за год снизилась вслед за общей стабилизацией цен на продовольственном рынке, указали в АКОРТ. Лидером стало сливочное масло, которое подешевело в годовом выражении на 19%, до 742 рублей за килограмм. Поваренная соль подешевела на 14%, до 12 рублей за килограмм, сахар-песок - на 6%, до 59 рублей за килограмм, куриные яйца - на 5%, до 84 рублей за десяток, молоко - на 2%, до 67 рублей за литр, пшеничная мука - на 1%, до 28 рублей за килограмм.
"Во многом это результат слаженной работы торговых сетей по сдерживанию цен в базовых продовольственных категориях и поддержанию широкого ассортимента в преддверии высокого сезонного спрос", - отмечает председатель АКОРТ Станислав Богданов.
Куличи - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Пасхальный кулич: самые вкусные рецепты, глазурь и украшение
13 марта, 12:05
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала