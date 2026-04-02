Семь районов Крыма обесточены из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Обесточенными из-за аварии остаются семь районов Крыма, включая города Евпаторию, Армянск и Красноперекопск, электроснабжение потребителей будет восстановлено в течение ближайших трех часов, сообщила компания "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей Джанкойского, Красногвардейского, Первомайского, Черноморского, Красноперекопского, Армянского, Сакского районов и частично городов Джанкой, Евпатория и Красноперекопск. Бригады ведут аварийно-восстановительные работы", - сообщила пресс-служба компании.
В компании отметили, что электроснабжение потребителей будет восстановлено в течение ближайших трех часов.
Аварию на магистральных высоковольтных линиях в Крыму планируют устранить к концу дня, сообщил ранее генеральный директор ГУП "Крымэнерго" Максим Шклярский.
Часть Крыма оказалась обесточенной
20 января, 09:05