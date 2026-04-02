Среди погибших на борту Ан-26 в Крыму есть воины-североморцы, заявил Чибис

МУРМАНСК, 2 апр — РИА Новости. Среди погибших на борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Крыму, были воины-североморцы. Их семьи получат поддержку, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выразив соболезнования родственникам погибших.

« "Среди погибших — наши воины-североморцы, люди чести, долга и мужества", — написал Чибис в своем канале на платформе МAX.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что их семьям будет предоставлена вся необходимая поддержка и помощь.