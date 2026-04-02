https://ria.ru/20260402/krym-2084664857.html
Среди погибших на борту Ан-26 в Крыму есть воины-североморцы, заявил Чибис
Среди погибших на борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Крыму, были воины-североморцы. Их семьи получат поддержку, сообщил губернатор Мурманской области РИА Новости, 02.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084201040_0:159:2944:1815_1920x0_80_0_0_30921903043c5abfc370098dbd2f103d.jpg
https://ria.ru/20260401/krym-2084193264.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084201040_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_2954fa69d626e4449f50ab6fa50487bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Чибис: среди погибших на борту Ан-26 в Крыму есть воины-североморцы
МУРМАНСК, 2 апр — РИА Новости. Среди погибших на борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Крыму, были воины-североморцы. Их семьи получат поддержку, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выразив соболезнования родственникам погибших.
"Среди погибших — наши воины-североморцы, люди чести, долга и мужества", — написал Чибис в своем канале на платформе МAX.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что их семьям будет предоставлена вся необходимая поддержка и помощь.
По данным Следственного комитета, 31 марта при выполнении полета самолет Ан-26 разбился в районе села Куйбышево в Крыму. На борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира. Минобороны сообщало о шести членах экипажа и 23 пассажирах, погибших в катастрофе, предварительной причиной названа техническая неисправность.