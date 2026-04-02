Кремль не участвует в дискуссиях о шестидневке, заявил Песков

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Кремль не является участником дискуссий о шестидневной рабочей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что в администрации президента ненормированный рабочий день.
"Мы иногда работаем по ночам, во время командировок мы работаем круглые сутки. Мы работаем иногда по выходным, иногда отдыхаем по выходным. Как получается", - рассказал Песков.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
Против перехода России на шестидневную рабочую неделю выступили в Федерации независимых профсоюзов России. А замруководителя думской фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что шестидневная 12-часовая рабочая неделя противоречит созданию экономики высоких зарплат.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сказала, что инициатива бизнесмена не оставляет места для семьи в жизни человека.