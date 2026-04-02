Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/kreml-2084764426.html
Кремль не участвует в дискуссиях о шестидневке, заявил Песков
Кремль не является участником дискуссий о шестидневной рабочей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2026
политика
россия
москва
дмитрий песков
олег дерипаска
андрей исаев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260402/nedelya-2084664720.html
https://ria.ru/20260402/zarplaty-2084682688.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_29fe63dd0e45ee2c6a425b50a6ce5ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Кремль не является участником дискуссий о шестидневной рабочей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не являемся участниками этих дискуссий", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что в администрации президента ненормированный рабочий день.
"Мы иногда работаем по ночам, во время командировок мы работаем круглые сутки. Мы работаем иногда по выходным, иногда отдыхаем по выходным. Как получается", - рассказал Песков.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
Против перехода России на шестидневную рабочую неделю выступили в Федерации независимых профсоюзов России. А замруководителя думской фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что шестидневная 12-часовая рабочая неделя противоречит созданию экономики высоких зарплат.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сказала, что инициатива бизнесмена не оставляет места для семьи в жизни человека.
ПолитикаРоссияМоскваДмитрий ПесковОлег ДерипаскаАндрей ИсаевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала